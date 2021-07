Via libera al Pnrr italiano. A luglio arriva l'assegno Ue da 25 miliardi

Filippo Caleri 13 luglio 2021 a

Il lungo cammino del Recovery Plan italiano è finito. E ora alla fine di luglio arriverà da Bruxelles un assegno con la cifra tonda di 25 miliardi a titolo di anticipo sui 191 miliardi complessivamente a disposizione per rilanciare il Paese dopo la tragedia del Covid. Nessun intoppo o rallentamento. Nessuna polemica tra formiche e cicale europee. L’Ecofin ha «approvato» il Pnrr dell’Italia, insieme agli altri 11, in un modo «del tutto non problematico» ha sottolineato il ministro dell’Economia Daniele Franco, a Bruxelles.

Recovery: P.Chigi, 'in arrivo primi fondi Pnrr, pronti a costruire Italia di domani'

C’è stata «molta enfasi sul processo europeo e ringraziamenti alla Commissione», ma non c’è stata una discussione Paese per Paese. Così ora nelle casse del Mef arriveranno i soldi. Senza emissione di debito italiano, ma grazie alle obbligazioni lanciate dall'Europa nel suo complesso. A via XX settembre sarà girato un assegno da 25 miliardi di euro. Presto.

Entro «qualche settimana», entro «luglio» o all’«inizio di agosto», l’Italia dovrebbe ricevere «25 miliardi » di euro di prefinanziamento del Pnrr dalla Commissione Europea ha detto Franco, a margine dell’Ecofin. I soldi ora ci sono. E inizia la parte più difficile: spenderli bene.

