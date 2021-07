Hacker scatenati anche d'estate. Le regole d'oro per evitare furti nei nostri cellulari

11 luglio 2021 a

La sicurezza dei propri dati non va in vacanza. Anzi proprio il fatto di essere meno attenti, per il rilassamento tipico sotto l'ombrellone, può aprire più facilmente la porta agli hacker che puntano a entrare nei nostri portafogli elettronici.

Il consiglio è ad esempio quello di evitare l'utilizzo dei servizi di home banking quando si è connessi ad hotspot pubblici, gratis ma facilmente accessibili anche agli intrusi. A dare un vademecum è la ToothPic, la startup specializzata in cybersecurity. Ecco le 8 regole da seguire per fermare i ladri elettronici. La prima é inserire credenziali sempre diverse senza lasciare vecchie password e inserire nuove più complesse. Significa che non devono essere banali né troppo corte altrimenti gli hacker.

Non solo. Sempre meglio attivare l’autenticazione a due fattori e, se possibile, attivare sempre l’autenticazione multifattore quando l’utente si registra a un servizio online. Occhio al phishing, e cioè ai siti civetta nato per rubare l'identità digitale. Consigliabile anche sulla spiaggia non rispondere mai a messaggi o email, anche se in arrivo da mittenti che sembrano fidati o conosciuti, in cui vengono chiesti dati di autenticazione. Quinta regola: fare anche attenzione agli hotspot pubblici quando si è in viaggio bisogna fare attenzione alle connessioni pubbliche di bar, ristoranti, stabilimenti balneari e alberghi perché potrebbero non avere sistemi di sicurezza adeguati.

La sesta regola d’oro é controllare i servizi online perché anche se si è in vacanza. In questo modo si può intervenire immediatamente se ci si accorge che le credenziali sono state rubate o clonate. Vanno inoltre aggiornati i dispositivi così, mentre si prepara la valigia, é meglio fare anche un aggiornamento dei propri software installati nel computer, nel tablet e nello smartphone. Infine occhio a sistemare la domotica: quando si parte per le vacanze può essere necessario impostare dispositivi connessi come telecamere per controllare casa anche a distanza: in questi casi, bisogna ricordarsi di cambiare la password admin poiché se si mantengono gli account di default si è più esposti al rischio che persone esterne accedano alle immagini registrate dalla videocamera.

