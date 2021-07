Maurizio Casasco (Confapi) contro la lobby dell'acciaio: "L'Italia paga il prezzo più alto"

07 luglio 2021 a

Il tema dei dazi sulle importazioni di acciaio in Europa è il vero dramma per l'Italia. Il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, punta il dito contro le lobby dell’acciaio nel corso di un intervento a SkyTg24: “L’Italia sta pagando il prezzo più alto”.

In merito alla ripresa e alle strategie per la politica industriale, Casasco ha spiegato: “L’Europa deve organizzarsi, non possiamo farlo solo noi italiani, il tema delle filiere e della acciaierie è fondamentale. Negli anni scorsi abbiamo rinunciato a produrre le cose più inquinanti e demandato tutto alla Cina in nome di una politica green. Non ci rendiamo conto che oggi non essendo proprietari delle materie prime, siamo soggetti al ricatto o agli interessi di altri Paesi o di alcuni settori dell’acciaio e altre materie prime. Le PMI lo hanno denunciato mesi fa ed è stranissimo che l’Italia non se ne sia occupata. L’Europa, con il voto favorevole dell’Italia, ha comunicato che rimarranno i dazi per i prossimi tre anni. Esiste una lobby a livello europeo da parte delle acciaierie. In Italia l’Ilva è ferma e Cornigliano che è piena di ordini ha la gente in Cassa Integrazione. La Cina mette i limiti alle esportazioni, noi al contrario mettiamo i blocchi alle importazioni, è follia pura, ma anche interessi di gruppi acciaieri che stressano il prezzo dell’acciaio e l’Italia paga il prezzo più alto”.

