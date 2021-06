Recovery Plan, arriva l'infornata di statali: il piano assunzioni del governo

Filippo Caleri 05 giugno 2021 a

a

a

Il Piano di resilienza e rilancio europeo ora ha anche le braccia e le menti che dovranno eseguirlo. 0 come si dice ora: per mettere a terra le previsioni del programma europeo pensato per l'economia post Covid. Dopo il decreto sul la governance e le semplificazioni ieri il consiglio dei ministri ha dato il via libera a oltre 24mi1a assunzioni per i progetti che fanno parte del Recovery Plan e per l'avvio del la riforma del la giustizia. «È una ventata di modernità, novità, rafforzamento del la Pubblica amministrazione. Con questo decreto entra la modernità nel la pubblica amministrazione di cui sentiamo l'esigenza per spendere un ammontare di risorse mai visto in un tempo così breve» ha spiegato il ministro Renato Brunetta nel la conferenza stampa dopo il Cdm.

Il testo prevede l'ingresso di 16.500 dipendenti al l'ufficio per il processo «nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, con contratto di lavoro a tempo determinato del la durata massima di due anni e nove mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo». Altri 5.410 andranno ad aumentare le fila del personale amministrativo non dirigenziale al la giustizia «nel periodo 2021-2026, con contra» di lavoro a tempo determinato del la durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 10 novembre 2021». Mil le unità verranno assunte per il supporto a Regioni ed enti locali nel la gestione del le procedure complesse. Cinquecento persone poi verranno assunte con un concorso «semplificato» per supporta re la rendicontazione finanziaria nel le amministrazioni assegnatarie di progetti «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nel l'Area III, posizione economica Fi, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico gestionale».

Da questa graduatoria potranno essere assunti altri 300 per la governance del Recovery plan. Si aggiungono poi 268 assunzioni al la transizione digitale e 67 al l'Agid (l'Agenzia per l'Italia digitale) per un totale di 24.045 assunzioni che, finanziate con i fondi europei, potranno essere effettuate solo dopo preventiva verifica del l'amministrazione centrale e Ragioneria. E che saranno legate al raggiungimento di obiettivi: i contratti contengo no una clausola che ne consente la risoluzione unilaterale, da parte del la pubblica amministrazione, in caso di mancato raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati al soggetto e definiti dal contra», in funzione del lo stato di avanzamento dei progetti per i quali sono stati stipulati.

«Abbiamo messo in piedi uno strumento assolutamente innovativo di standard internazionale, una piattaforma di reclutamento sul lo stile Linkedin - ha spiegato Brunetta noi avremo un portale del la funzione pubblica, in cui arriveranno tutti i curricula che verranno selezionati e messi a disposizione degli enti titolari dei progetti perché possano scegliere, contrattualizzare e farli lavorare con contratti a termine tra i 3 e i 5 anni». Resta in sospeso invece la richiesta di una maggiore dotazione di personale al ministero del la transizione ecologica, avanzata dal titolare Roberto Cingolani e che ha portato al lo stop temporaneo del la riunione: il tema verrà affrontato in un prossimo decreto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.