Un posto al Sole 24 ore per Emma Marcegaglia: la scelta di Confindustria è una donna

Gianfranco Ferroni 30 aprile 2021

In Confindustria è partito il conto alla rovescia dell’annuncio dell’arrivo al Sole 24 Ore di Emma Marcegaglia. Ex presidente dell’Eni, ora è a capo del G20 Business Summit, voluta dal numero uno di viale dell’Astronomia, Carlo Bonomi. Da tempo si parla tra i big confindustriali dell’avvicendamento dell’attuale presidente del Cda del Sole 24 Ore, Edoardo Garrone, con una donna. E chi può essere, se non Marcegaglia?

