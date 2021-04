Il vino torna a riempire i calici dei ristoranti. I produttori recuperano 2,5 miliardi di euro

La stima della Coldiretti

21 aprile 2021

Il settore della produzione agricola festeggia con previsioni d'oro le riaperture (anche se ancora parziali) di ristoranti, bar e agriturismi. Solo per il vino il business recuperato vale 2,5 miliardi di euro, Così torna un po' di fiducia nel settore dell’agroalimentare Made in Italy, uno dei più penalizzati dall’emergenza Covid, con la chiusura del canale della ristorazione cje rappresenta il primo mercato di sbocco. A fare il punto della situazione del comparro è stata la Coldiretti in occasione dell’incontro on line “Il mercato del vino dopo un anno di pandemia” promosso dall'associazione guidata da Ettore Prandini e dal Comitato di supporto alle politiche del vino che traccia il bilancio degli effetti del Covid sul Vigneto Italia. Il via alla ripresa delle attività di ristoranti, bar e agriturismi, che riguarda un locale su due – ha sottolineato Coldiretti - ha un impatto rilevante dal punto di vista economico per il settore vitivinicolo poiché interessa soprattutto i prodotti a maggior valore aggiunto come i 526 vini a denominazioni di origine e indicazione geografica, che rappresentano il 70% della produzione nazionale e che sono stati proprio i più penalizzati dalla pandemia. A causa dei lockdown e delle misure di restrizione disposte dai vari Dpcm, dall’inizio della pandemia sono rimasti invenduti oltre 220 milioni di bottiglie secondo l'analisi. Il risultato è che più di 2 aziende vitivinicole su 3 hanno registrato una perdita di fatturato nel 2020, con punte superiori al 30% rispetto all’anno precedente. Un crollo che non è stato compensato dall’aumento dei consumi domestici. Con la chiusura forzati di ristoranti, agriturismi e bar e il maggior tempo trascorso in cucina per la preparazione di pranzi, cene e aperitivi, il vino e gli spumanti sono stati molto apprezzati durante i vari lockdown, con una crescita degli acquisti rispettivamente dell’8,3% e del 7,5% nel 2020 rispetto all’anno precedente, stando a un’analisi Coldiretti su dati Ismea. All’incremento delle vendite al supermercato si accompagna il vero e proprio boom registrato in quelle on line dell’e-commerce – continua Coldiretti – che sono più che raddoppiate nel 2020 (+105%), rispetto al 2019, sulla base di un’elaborazione Coldiretti su dati Wine Monitor Nomisma.. Ma sul settore vitivinicolo rischia di pesare a partire dalla prossima vendemmia - rileva Coldiretti - anche il crollo della produzione causato dal maltempo e dal gelo nei due principali paesi produttori, l'Italia e la Francia, con un calo generale stimato pari a 2,5 miliardi di litri. Le vigne Made in Italy da Nord a Sud della Penisola sono state duramente colpite dal freddo fuori stagione, con le gelate tardive che hanno compromesso almeno il 10% della produzione, secondo una prima ricognizione della Coldiretti. "Come se non bastasse la pandemia, stiamo registrando anche ingenti danni a causa dell’ondata di freddo, in molte aree senza precedenti, che ha portato alle gelate tardive dei giorni scorsi" conferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare la necessità di "immediati interventi economici straordinari”. In gioco – conclude Coldiretti – c’è il futuro del primo settore dell’export agroalimentare Made in Italy che sviluppa un fatturato da 11 miliardi di euro e genera opportunità di lavoro per 1,3 milioni di persone impegnate direttamente in campi, cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche in attività connesse e di servizio e nell’indotto che si sono estese negli ambiti più diversi: dall’industria vetraria a quella dei tappi, dai trasporti alle bioenergie, da quella degli accessori, come cavatappi, dai vivai agli imballaggi, dall’enoturismo alla cosmetica fino al mercato del benessere.

