Cig, il pasticcio di Mario Draghi: i lavoratori a marzo perdono in media 280 euro

16 aprile 2021 a

Pasticcio Cig, questa volta del premier Mario Draghi. Senza cassa integrazione tutti i lavoratori nell’ultima settimana di marzo che perdono in media 280 euro quel mese rispetto al precedente. Adesso serve intervento ponte per sanare l'errore: nel passaggio tra legge di bilancio e sostegni non è prevista la copertura dal 25 al 31 marzo. Per il recupero delle somme è necessaria una correzione all'ultimo decreto Ristori del Governo. Le tempistiche? "Nella migliore delle ipotesi - scrive Il Messaggero - i pagamenti relativi all'ultima settimana di marzo arriveranno a giugno, sempre a patto che la discrepanza tra i due periodi di cassa integrazione venga cancellata".

