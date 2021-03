Istat, il Covid fa aumentare le tasse: Pil a -8,9% nel 2020, sale la pressione fiscale

01 marzo 2021 a

Il Pil è crollato dell’8% a crescere, invece, è il debito e la pressione fiscale. L’economia nel 2020 ha subito una contrazione a causa dell’emergenza della pandemia e i conseguenti sussidi per le famiglie. Secondo i dati elaborati dall’Istat la pressione fiscale complessiva vale a dire l’ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi dei cittadini è risultata pari al 43,1%, percentuale in aumento rispetto all'anno precedente (42,4%). Il dato è legato alla minore flessione delle entrate fiscali e contributive ( -6,4%) rispetto a quella del Pil a prezzi correnti (diminuito del 7,8%). L'indebitamento delle pubbliche amministrazioni a seguito della crisi sanitaria ha registrato un evidente peggioramento rispetto all’anno precedente. Sia a causa della carenza delle entrate, che per l’aumento delle uscite, dovuto alle misure di sostegno introdotte dal governo per contrastare gli effetti della crisi su tutto il Paese.

