glo™ together&more tra creatività e magia per il gran finale dell'iniziativa

Si è tenuto giovedì 25 giugno presso il glo™ flagship store, lo store dedicato al mondo di glo™ in viale Gorizia 34 a Milano, il primo appuntamento di un fitto calendario di eventi che animeranno lo store nei prossimi mesi, e che si potranno seguire sul canale Instagram di glo™ @glo_italia, nell’ambito del progetto “glo™ together&more”.

Ospiti della serata, condotta da Rosario Pellecchia, in arte Ross, il bartender Filippo Sisti, Nicola Previti, uno dei più noti illusionisti italiani e l’influencer Ester Giordano.

Filippo Sisti, partner d’eccezione di glo™, ha svelato i segreti della sua innovativa “cucina liquida”, un’invenzione che verrà scoperta anche nel corso dei successivi appuntamenti. In particolare, Filippo ha realizzato per i suoi ospiti l’inedito cocktail “Tonno Estivo”, a base di pomodoro, alghe, tequila, anguria e limone, rompendo tutti i tradizionali schemi del food&drink, in perfetto stile “Break the binary”: rompere gli schemi dell’ordinario per creare qualcosa di unico e straordinario è infatti l’obiettivo di tutti gli artisti coinvolti ed è anche il messaggio che glo™ desidera condividere con tutta la sua community con questa iniziativa.

Un approccio che ha guidato sia l’esibizione, sia la carriera dell’illusionista Nicola Previti. Nicola ha condiviso non solo la sua straordinaria abilità ma anche il suo percorso di sperimentatore e innovatore, raccontando di come la capacità di pensare fuori dagli schemi e la voglia di realizzare ogni giorno qualcosa di apparentemente impossibile gli abbiamo permesso di realizzare il suo sogno e diventare un prestigiatore apprezzato a livello internazionale.

L’incontro ha inaugurato la riapertura del glo™ flagship store dopo il restyling curato dallo studio di design e architettura Iosa Ghini Associati, che ha interpretato nel nuovo spazio la filosofia “Break the Binary” al centro della campagna “glo™ &more”, con cui British American Tobacco ha lanciato il nuovo glo™ HYPER, il dispositivo a tabacco riscaldato di ultima generazione.

Gli incontri realizzati presso il glo™ flagship store proseguiranno nei prossimi mesi e per il momento, nel pieno rispetto delle procedure previste per garantire la salute di dipendenti e clienti nell’ambito dell’emergenza Covid-19, saranno fruibili solo virtualmente sul canale Instagram di glo™: il mese di luglio sarà focalizzato sul mondo del food & drink, agosto sull’universo dei viaggi, a settembre si parlerà di psicologia, ottobre sarà dedicato al fashion, novembre alla musica e dicembre al meraviglioso mondo dell’arte e del vino.

Il glo™ flagship store ospita al suo interno un’area lounge e diverse personalization unit dove si potrà provare e co-creare il proprio device, scegliendo il colore e scoprendo le ultime novità del mondo glo™ anche per quanto riguarda gli accessori.

In futuro, non appena sarà possibile in base all’evoluzione dell’emergenza Covid-19, il glo™ flagship store diventerà sempre più un vero e proprio experience hub, dove sarà possibile usufruire al proprio interno, attraverso una semplice registrazione, di uno spazio dedicato al co-working, a disposizione di tutti i cittadini.