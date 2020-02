Mossa a sorpresa di Intesa Sanpaolo: offerta per Ubi Banca

Intesa Sanpaolo ha lanciato un'offerta pubblica di scambio su Ubi Banca. Si tratta, rispettivamente, del primo e del quarto istituto di credito del Paese. La banca guidata dall'amministratore delegato Carlo Messina offrirà 17 azioni di Intesa ogni 10 azioni di Ubi, per una valorizzazione di 4,25 euro contro i 3,33 della chiusura di Ubi. La cifra corrisponde ad un premio del 27,6%sui valori di Borsa di venerdì 14 febbraio pari a 3,3333 euro.

L'offerta è arrivata a sorpresa nella serata di ieri e, secondo quanto si apprende, non è concordata con Ubi ma non sarebbe nemmeno ostile. L'obiettivo dichiarato è "consolidare la leadership" con un gruppo in grado di realizzare utili superiori ai 6 miliardi di euro al 2022. Il consiglio d'amministrazione di Intesa Sanpaolo sottoporrà all'assemblea straordinaria, convocata per il 27 aprile, la proposta di aumento di capitale a servizio dell'offerta. Inizia così un nuovo risiko nel settore bancario.