Vendono l'azienda agli americani e donano ai dipendenti fino a 25mila euro a testa

Dopo aver ceduto la loro azienda a un fondo hanno fatto un "regalo" ai dipendenti. Un assegno o un bonus in busta paga per una cifra compresa tra 5mila e 25mila euro, a seconda di ruolo e anzianità. Una vera sorpresa per operai, tecnici e dirigenti dell'Industria chimica emiliana fondata nel 1949 che i fratelli Enzo e Maurizio Bartoli hanno venduto recentemente a un fondo di investimento americano.

"Ci è sembrato un gesto del tutto normale; abbiamo voluto ringraziare chi con il proprio lavoro ha valorizzato la nostra azienda: molti sono alla Ice spa da quando erano ragazzini", ha detto Maurizio Bartoli, 65 anni, al Corriere. La storia che arriva dall'Emilia Romagna ricorda quella prenatalizia di Baltimora, negli Stati Uniti, dove l'imprenditore dell'immobiliare Edward St. John durante il party aziendale ha donato ai suoi 198 dipendenti assegni fino a 50mila dollari per ringraziarli del lavoro svolto.