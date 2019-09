Che ipocriti! Ora aumentano l'Iva

Nella propaganda che i padri del nuovo governo di Giuseppe Conte hanno utilizzato a piene mani ad agosto la nascita dell'esecutivo era motivata da una sola ragione: l'emergenza economica e la necessità di fare un a manovra che evitasse gli aumenti dell’Iva. Il governo rosso giallo è nato, è in carica da poche settimane, sta per dare alle stampe la bozza della manovra e con grande nonchalance è pronto a fare aumentare l'Iva. Non tutti i 23 miliardi della clausola di salvaguardia che scatterebbe dal primo gennaio, ma una parte consistente: fra i 5 e i 6 miliardi di euro.

Ci vuole una certa faccia di bronzo per farlo, ma sembra che non manchi affatto ai campioni del nuovo esecutivo. D’altre parte erano quelli che a luglio - non anni fa- dicevano (il M5s), «mai con il Pd, il partito di Bibbiano», oppure (il Pd), «mai con quei cialtroni e incompetenti dei cinque stelle». Quindi non è che ci sorprenda che quel coro che assicurava «mai faremo aumentare l'Iva», sia lo stesso che adesso metterà nero su bianco i maggiori incassi che nel 2020 dovranno arrivare proprio da quella imposta. È intollerabile però che...

