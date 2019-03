Si riaprono milioni di cartelle esattoriali

Attenzione, pericolo caduta cartelle (esattoriali). Anzi, una valanga. Quella che stiamo per raccontare, infatti, è una storia che rischia di creare più di un grattacapo a moltissimi contribuenti. Tutto parte da una sentenza della Corte Costituzionale, depositata qualche giorno fa, in base alla quale viene dichiarata l’illegittimità dell’accesso alla proroga fino al 2032 per la rottamazione di quelle cartelle esattoriali gestite da società diverse rispetto ad da Equitalia.

Si tratta di quelle società «scorporate» che si occupano delle riscossioni coattive per conto degli enti locali ma che, secondo la Consulta, non possono essere equiparabili ad un servizio pubblico. Dunque, niente maxiproroga sulla rottamazione di crediti vecchi, e spesso proprio per questo difficili da esigere. Parliamo di tasse comunali come quella sugli immobili e sui rifiuti, ma anche di multe, parliamo di cartelle risalenti al quinquennio 2000-2006 per...

