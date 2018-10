Amazon alza gli stipendi negli Usa

Amazon, l'azienda di commercio elettronico statunitense, ha aumentato il suo salario minimo a 15 dollari l'ora per tutti i dipendenti degli Stati Uniti. La modifica entrerà in vigore il prossimo primo novembre e si applicherà sia ai lavoratori a tempo pieno sia a quelli part-time.

“Abbiamo ascoltato chi ci ha criticato, abbiamo riflettuto molto su ciò che volevamo fare e abbiamo deciso di voler fare il primo passo," ha dichiarato Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon. "Siamo entusiasti di questo cambiamento e incoraggiamo i nostri concorrenti e altri grandi datori di lavoro a unirsi a noi."

Non sono però mancate le critiche, fra cui quella del senatore Bernie Sanders del Vermont, che ha accusato Amazon di non pagare abbastanza i suoi lavoratori, tenendo in considerazione la ricchezza spropositata di Bezos, l’attuale persona più ricca in vita, per un valore stimato di 165 miliardi di dollari.

Amazon ha dichiarato che inizierà a fare pressioni per un aumento del salario minimo federale, che è di 7,25 dollari l'ora dal 2009. "Lasceremo al Congresso ed ai professionisti il compito di decidere quale sia il numero giusto", ha dichiarato Dave Clark, vicepresidente senior delle operazioni a livello mondiale della società. "Ma per noi, quel numero è 15 dollari".

Amazon è uno dei maggiori datori di lavoro negli Stati Uniti e ha aggiunto più posti di lavoro nell'intero Paese negli ultimi dieci anni rispetto a qualsiasi altra azienda. La società sta anche progettando di creare un secondo quartier generale, noto come HQ2, con altri 50.000 posti di lavoro.

Alcune aziende hanno risposto alla pressione dell'opinione pubblica. Target, il secondo più grande rivenditore di magazzini negli Stati Uniti, ha alzato il suo salario minimo per i nuovi assunti a 12 dollari l'ora e prevede di alzare il minimo a 15 dollari entro la fine del 2020. Disney ha raggiunto un accordo con i sindacati per pagare un minimo di 15 dollari l'ora a Disneyland in California nel 2019 e a Disney World in Florida entro il 2021. Walmart, il più grande datore di lavoro del settore privato del paese, che conta oltre 1 milione di lavoratori americani, ha aumentato il suo salario minimo a $11 a febbraio.

Neil Saunders, amministratore delegato della società di consulenza GlobalData Retail, ha affermato che "una retribuzione minima più elevata è una mossa strategica perché aiuterà Amazon ad assumere lavoratori. La rapida crescita della compagnia richiede "molte assunzioni che stanno diventando sempre più difficili in un mercato del lavoro ristretto - ha spiegato Saunders - soprattutto durante le festività natalizie".

La società ha anche annunciato che aumenterà il salario minimo per i dipendenti del Regno Unito a partire dal 1 novembre. Il nuovo salario minimo sarà di 10,50 sterline nell'area di Londra e di 9,50 sterline nel resto del Paese. Oltre 37.000 dipendenti trarranno beneficio da questa riforma.