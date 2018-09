La manovra spaventa i mercati

Avvio di seduta con il segno meno questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi, all’indomani del via libera del Cdm alla Nota di aggiornamento al Def. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione segna un -2,19% a quota 21.041 punti, mentre l’Ftse All Share cede il 2,05% a 23.265 punti. In ribasso anche l’Ftse Star, che lascia sul terreno l’1,16% a quota 37.443 punti. In partenza la Borsa cedeva poco più di un punto, ma dopo appena dieci minuti di contrattazioni il divario si è allargato. Fra i titoli del listino milanese male soprattutto i bancari con vendite generalizzate. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 261 punti, con il rendimento del decennale al 3,10%. Anche le altre principali Borse europee aprono le contrattazioni con segni negativi, nonostante la chiusura più che positiva fatta segnare da Tokyo, con il Nikkei a +1,36. Fra le piazze finanziarie, Parigi apre con un -0,46%, Francoforte cede lo 0,42%, mentre Londra arretra dello 0,21%.