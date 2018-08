A settembre arriva la Flat tax. Ma solo per le partite Iva

Flat tax per le Partite IVA e un primo intervento per mitigare l'odiatissima riforma Fornero delle pensioni. La maggioranza alza il tiro, e per la prossima legge di bilancio si prepara ad attaccare i nodi di previdenza e fisco. Due impegni di legislatura indicati nel contratto di governo; ma anche due temi simbolo della campagna elettorale, cui Lega e Movimento 5 Stelle vogliono dare subito una risposta per superare la prova della prima legge di bilancio e consolidare l' ondata di consenso.

Un ragionamento esplicitato dallo stesso Vice Premier Matteo Salvini: «La manovra - ha spiegato non conterrà subito tutte le misure previste, ma ci saranno i primi passi in direzione della flat tax e di una riforma radicale del sistema previdenziale». E poi da Milano Marittima ha annunciato: «In autunno voglio fare, sulle tasse, la rivoluzione che sto facendo sui migranti».

Archiviato in settimana il Dl Dignità, il primo intervento dopo la pausa estiva, assicurano i notabili di Lega e Movimento, sarà dunque la flat tax sulle partite IVA. Solo un assaggio della rivoluzione fiscale promessa dalla Lega e dal resto della coalizione di centrodestra...

