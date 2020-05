Robbie Williams: la reunion online e poi tanta tv

I periodi d'emergenza segnano svolte e decisioni importanti. E' così anche per lo showman britannico Robbie Williams che la prossima settimana tornerà ad essere il frontman dei Thake That e poi si lancerà in una nuova carriera in tv.

Il cantante britannico ha infatti rivelato che intende diventare una presenza costante del piccolo schermo del Regno Unito, come il personaggio che maggiormente lo ispira: Simon Cowell, il boss di «The X Factor»; i due hanno anche lavorato assieme, proprio per «The X Factor», nel 2018.

Intervistato dal «Mirror», Williams ha detto: «C’è una nuova strada sulla quale mi sto incamminando: la tv. Sono veramente molto elettrizzato. Spero che si torni presto alla normalità perché ho un sacco di idee televisive che voglio fare, una miriade».

Il cantante ha aggiunto che sta già lavorando su cinque progetti, ma per ora preferisce non entrare in dettagli perché è ancora troppo presto. «Non oso parlarne», ha detto.

E, commentando il concerto virtuale che i Take That terranno in streaming il prossimo venerdì, 29 maggio, Williams - che avrà attorno a sè Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald - ha affermato di «averne veramente voglia». Lo show, gratuito, sarà trasmesso alle ore 21 italiane. Si potrà assistere al concerto su https://www.youtube.com/user/CompareTheMeerkat.