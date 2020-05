Europe Shine Light, Diodato fa rumore su Rai1

Europe Shine Light: si scrive così, ma si pronuncia Eurovision (saltato per il Coronavirus). Ma un’edizione speciale sarà in onda stasera in tv su Rai Uno. Parteciperà Diodato, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo con “Fai rumore”.

Sarà un’edizione light, leggera, condotta da Federico Russo e Flavio Insinna. Non ci sarà la classica gara per via dell’emergenza Covid-19. Sul palco ci saranno: Mahmood, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, Il Volo. Ma ci saranno pure Albano, che racconterà le sue performance sui palchi europei, ed Enzo Miccio. Poi ci sarà un tributo a Domenico Modugno, che nel 1958 partecipò all’Eurovision in Olanda con “Nel blu dipinto di blu”.

Avrei voluto tanto partecipare a Eurovision, la manifestazione musicale più vista al mondo- ha detto Diodato a Il fatto quotidiano. Il cantante nei giorni scorsi ha registrato un brano all’Arena di Verona, che sarà trasmesso stasera. “In un momento come questo non riesco a guardare il lato negativo della mancata partecipazione - ha continuato a raccontare il cantante. Ho visto Fai rumore volare dal palco dell’Ariston ai balconi d’Italia, cantata dalla gente costretta a casa per la pandemia. Dimostrazione, ancora una volta, che la musica abbatte tutte le barriere, cancella i confini e dimostra come possa essere motivo di unione”.