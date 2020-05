Torna nella Fase 2 «Fratelli di Crozza», in onda in prima serata e in diretta dagli studi di Milano, da oggi, alle 21:25 sul Nove e in live streaming su Dplay.

Al centro delle sei nuove puntate, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi immancabili e pungenti monologhi e attraverso i suoi personaggi. Dopo il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, divenuto subito virale in rete, l’artista genovese porterà sul palco le maschere della nuova spumeggiante coppia della politica lombarda formata da Attilio Fontana e Giulio Gallera e l’ex presidente della Camera Irene Pivetti.

A seguito delle disposizioni governative, la puntata del one-man show andrà in onda senza pubblico in studio.