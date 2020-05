Matt Damon e il segreto di Contagion: il film ce lo scrissero i virologi

Matt Damon è finito in quarantena per il coronavirus e la figlia Alexia è guarita dopo il contagio. Ma le ultime notizie sulla star di Hollywood fanno emergere dettagli inediti su Contagion, il film del 2011 che raccontava proprio una pandemia globale. La pellicola di Steven Soderbergh prevedeva ad esempio che il virus veniva trasmesso da un pipistrello a un maiale e poi passava all'uomo. "Chiunque dice che una situazione del genere non si poteva prevedere, guardi Contagion. Abbiamo girato il film solo parlando con esperti e chiedendoci come sarebbe stato...", ha detto l'attore ai media raccontando la sua quarantena in Irlanda con la moglie Luciana Barroso. Insomma, lo hanno scritto i virologi.