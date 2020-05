Andreas Muller fa una promessa prima di Amici. E i fan sognano

Andreas Muller è pronto a tornare lì dove tutto ebbe inizio. Cioè ad Amici. Domani sera, infatti, andrà in onda su Canale5 “Amici speciali”, uno show di quattro puntate - attesissimo - tutto dedicato alla beneficienza per l’emergenza Covid-19 con ospiti big.

E Muller, che ha vinto la sedicesima edizione dopo l’infortunio dell’anno precedente, è pronto a riaccendere i motori. Facendo sognare il pubblico. “Stiamo lavorando un sacco per cercare di garantire uno spettacolo piacevole e di compagnia - racconta il ballerino su Instagram - Chi mi conosce sa che sono a mille e che non vedo l’ora che sia venerdì sera. Si riaccenderà una magia che solo chi è passato su quel palco può capire. Ci vediamo venerdì, guardateci, sosteneteci. E vi prometto che proverò a essere più presente”.

Muller, che ha origini tedesche, sta vivendo da tempo alla luce del sole la bellissima storia d’amore con Veronica Peparini (conosciuta proprio ad Amici). Sembra che abbiano già preso casa insieme e la convivenza sia ormai dietro l’angolo. Intanto, sui social, Andreas saluta una new entry. “Benvenuta a casa Diva! Secondo voi Muso come la sta prendendo?”, scrive Muller. Si tratta di un bellissimo cane che è entrato a far parte della sua famiglia.