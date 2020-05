Barbara d'Urso, sorpresa tra le lacrime. Nel video di compleanno anche l'ex marito Michele Carfora

Compleanno con sorpresa e tante lacrime che commuovono il web. A "Live - Non è la d'Urso", Barbara d'Urso è stata festeggiata dal suo staff con un lungo video sull'infanzia, gli affetti, i figli e la carriera, ma la gioia per il regalo ha lasciato il passo all'emozione. La conduttrice napoletana stava per intervistare Marco Carta quando dalla regia l'hanno invitata a spostarsi nel drive-in, la saletta delle proiezioni attigua allo studio. Qui ha trovato il fratello Riccardo (nato dalle seconde nozze del padre) e si è commossa: "Iniziamo male, è un anno e mezzo che non lo vedo, vive in Giappone e ora non posso nemmeno toccarlo".

Poi la d'Urso si è seduta e ha ripercorso il film dei suoi primi sfavillanti 63 anni. Impossibile per la conduttrice non piangere quando ha rivisto le foto e i video dell'amatissima mamma Vera scomparsa prematuramente. Un dolore che ha segnato la sua vita così come quello del tradimento dell'ex marito Michele Carfora. Il video ha ripercorso anche le nozze della d'Urso con il ballerino e attore teatrale sposato nel 2002 fino al 2006.

Ma Barbara d'Urso ha pianto anche di gioia, prima per i due figli, poi per i successi lavorativi. "Non me l'aspettavo, adesso devo andare avanti anche se sono un po' scossa e confusa" ha commentato la D'Urso riprendendo in mano le redini del programma.