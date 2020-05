Amadeus svela il prossimo Sanremo. Così cerca di convincere Fiorello

Amadeus è già lanciato al prossimo Festival di Sanremo. Nonostante manchino ancora ben nove mesi, il conduttore confessa che sta già lavorando alla prossima edizione della kermesse canora. Sta buttando giù appunti e scrivendo idee. Ne parla in una diretta Instagram con Fiorello in cui cerca di convincere lo showman a prendere parte al progetto.

"Dobbiamo pensare che il prossimo Sanremo non sarà il nostro secondo - dichiara Amadeus - ma il primo Sanremo dopo il coronavirus. A cinema e a teatro non potremo tornare prima di Natale. E così Sanremo sarà la prima occasione per fare festa insieme e far ripartire la musica". A questo punto la parola passa a Fiorello che, però, per il momento non si sbilancia...