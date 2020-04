Maria De Filippi torna con “Amici” e saranno “Speciali”. Il ventennale talent show di “Amici”, vinto quest’anno dalla cantante Gaia Gozzi, è pronto a lanciare il suo secondo spin off. Dopo “Amici Celebrities”, doveva debuttare “Amici All Stars”, ma la pandemia da Covid-19 ha stravolto il mondo e i palinsesti tv. Dopo una pausa per riorganizzare il format, Maria De Filippi ha accantonato l’idea della sfida tra gli allievi del talent che in questi anni hanno avuto maggior successo e ha deciso di creare un programma diverso. Canale 5 ha trasmesso il primo promo venerdì sera senza diffondere troppi dettagli. Lo spot di “Amici Speciale”, sulle note di “Strada facendo” di Claudio Baglioni, recita: “Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può, noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto: Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia. In onda prossimamente”.

Nessuna indicazione sul meccanismo dello show, anche se si intuisce che sarà per beneficenza, sulla data d’inizio (probabilmente dopo la prima metà di maggio) o sul cast, ma il sito “Bubinoblog” dà per certa la presenza del tenore Alberto Urso, della cantante Gaia, dei ballerini Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino e Javier Rojas e del vincitore di “X Factor 7”, Michele Bravi.