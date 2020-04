Gemma Galgani senza freni a "UominieDonne": improvvisa un balletto sexy, ma mostra qualcosa di troppo e i social si spaccano sulla nuova versione del dating show di Maria De Filippi, che è tornato in onda ogni giorno su Canale 5. Gemma Galgani è la protagonista indiscussa della versione web di "UominieDonne". La dama sta conoscendo i corteggiatori tramite chat nella consapevolezza che possono anche mentirle e prenderla in giro. La Galgani però è granitica nella sua ricerca dell'amore: si lascia accarezzare dalle parole virtuali di "cuoredipoeta", "pantera", "occhiblu" e "puntocoronato" e respinge con determinazione arcigna le osservazioni dell'opinionista Tina Cipollari scettica sui nuovi pretendenti. Gemma non conosce ostacoli e neppure senso della misura in nome della frase trita e ritrita: "Mettersi in gioco alla mia età è positivo".

Per conquistare il passionale "cuore di poeta", la dama di Torino usa la danza come arma di seduzione: abito nero cortissimo, stivali a metà coscia ben oltre il ginocchio, capelli sciolti e balletto sulle note di "You can leave your hat on", colonna sonora del film "Nove settimane e mezzo", concludendo con un mezzo twerking. Ma quando, affaticata e "proud" di sé stessa, si lascia andare sul divano, scopre le lunghe leve fino all'inguine. Poi slancia una gamba in alto in segno di felicità mostrando pure la "via di mezzo nascosta" e un principio di lato B. Insomma, non si risparmia.

"Cuoredipoeta" (e noi telespettatori guardoni di Canale 5) è rapito da tanta sinuosità, le scrive un doppio senso: "Arrivooo" e la modesta, sentimentale, poetica Gemma: "E ti credo!". Uno show che ha diviso i social: molti hanno ridacchiato davanti alla "scosciata" performance, molti hanno espresso "tristezza e vergogna" per la 70enne piemontese. Le chat, lette da una divertita Maria De Filippi, sono proseguite con un corteggiatore deciso a stuzzicare la fantasia di Gemma: "Sono sveglio alle 5 del mattino, mi sto facendo la doccia e ti penso". Come è finita? Come da vecchio copione. Tina che urla alla Galgani che è un'illusa e Gemma che piange vuoi capire che hai 70 anni??!" e Gemma che, naso adunco arricciato, piange.