Uomini e Donne a luci rosse, Gemma Galgani e Maria De Filippi leggono le chat "erotiche"

Pomeriggio ai limiti del bollino rosso per Gemma Galgani a “UominieDonne”, il dating show di Maria De Filippi: “Ti immagino con autoreggenti mentre ti accarezzi le gambe e ti mordi le labbra”.

Il nuovo “UominieDonne” è incentrato sull’amore epistolare via chat con Maria De Filippi che presta la voce, ma non il volto. E’ lei che legge a una Gemma Galgani fremente e pulsante le chat dei corteggiatori (veri o falsi) nascosti dietro a nickname alla Rosamunde Pilcher. “Occhi blu” cerca di arrivare al cuore di Gemma con stralci di poesie, “Pantera” sogna un grande classico: una passeggiata a piedi nudi in riva al mare, ma il più ardito e ardimentoso è “Cuore di poeta” che ha il cuore in rime baciate e la mente di un copywriter da redazionali di chat/fiction soft porno. Scrive un romanzetto: “Vorrei portarti in una baita vicino Torino, ti immagino in pelliccia di volpe, reggiseno di pizzo e autoreggenti con sottoveste e stivali al ginocchio. Mi avvicino e passiamo insieme la notte. Avremo fatto l’amore? Chissà” e ancora: “Accavalli le gambe con squisita grazia, ti accarezzi le gambe, ti mordi le labbra, mi lascio andare all’idea di toccarti, baciarti, accarezzarti…e poi vorrei sentire lo struscio della pelle. Non vedo l'ora di fartelo assaggiare”. Maria legge, si sente che mangiucchia una caramella e ride a crepapelle: “Uuuhh cuore di poeta è andato avanti. Un pomeriggio particolare eh Gemma?!” e quella si infuoca, arrossisce e arrostisce: “Non ho mai fatto una scorpacciata così…di tutte queste belle sensazioni”.

Il ruolo di Tina Cipollari è quello di far capire alla Galgani che non è tutto oro ciò che luccica ("occhi blu" ha mandato la foto degli occhi, ma sono quelli di un noto attore, nda) e irrompe nella casetta con mascherina personalizzata sul volto: ha stampato la foto della mummia Gemma sul vello. “Sei venuta qui a INTERROMPERE I MIEI SOGNI? La mia password sarà la scintilla dell’amore e io ho ancora tanto amore da dare” urla la dama torinese prima di entusiasmarsi per “punto coronato”, un nuovo corteggiatore.