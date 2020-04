Mara Venier scoppia a piangere nel giorno di Pasqua. La conduttrice di “Domenica In” si commuove davanti agli auguri del nipotino Claudio, figlio del secondogenito Paolo Capponi. La Venier ha aperto la puntata di Pasqua con un video in cui tanti bambini cantavano una versione riadattata di “Azzurro”.

ZIA MARA CHE SI COMMUOVE AL VIDEOMESSAGGIO DEL NIPOTE❤️ #domenicain pic.twitter.com/Vu3uXD3bzC — TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 12, 2020

Alla fine, a sorpresa, è spuntato il piccolo Claudietto, o Iaio come lo chiama affettuosamente la conduttrice veneta, che si è levato il ciuccio e le ha fatto gli auguri: “Ciao nonna, buona Pasqua”. Mara Venier ha spalancato la bocca per la sorpresa e non ha trattenuto l’emozione: lacrime, testa bassa, un attimo di silenzio e poche parole commosse: “In questo momento tutti i nonni e tutte le nonne mi possono capire, per noi è veramente molto doloroso non vedere i nostri nipoti. Scusate”. Spesso, questa distanza - imposta per contenere il contagio da Coronavirus - è carica di sofferenza. Solo pochi giorni fa, sul suo profilo Instagram (@mara_venier), la Signora della domenica aveva pubblicato un vecchio video con il nipotino: “Torneremo presto a giocare così”.