Lo choc di Teresanna e Licia a Live: quando siamo uscite dal GfVip...

Licia Nunez e Teresanna Pugliese, eliminate in semifinale dal Grande Fratello Vip 4, si sono collegate con Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso” e hanno rivelato: “E’ stato uno choc”.

Teresanna Pugliese ha raccontato a Barbara D’Urso il terribile impatto con l’uscita dalla casa di Cinecittà: “E’ stato uno choc, sono rimasta immobile davanti agli addetti ai lavori in guanti, mascherina e copri scarpe. Ero totalmente sotto choc, non capivo niente”. Devastante, è stato devastante, in quella bolla, in quella casa ci sentivamo protetti anche se avevamo gli aggiornamenti. Quando sono uscita mi sembrava di essere sul set di un film spaziale, è stato travolgente. Abbiamo visto autori e gente della produzione a distanza di 5 metri, non distinguevo i volti, poi sono entrata in macchina e c’era un silenzio tombale. Le strade erano deserte. E’ stato devastante per me perché dopo 24 ore siamo uscite per fare casa-supermercato, casa-farmacia. E mi ha impressionato vedere una totale mancanza di umanità in farmacia. C’era senso di paura, la gente non ti guarda negli occhi, pensa solo a conservare la distanza di sicurezza. Io ho commesso l’errore di non rispettare il metro e Barbara me lo ha fatto notare. E’ una situazione assurda. Insieme riusciremo a sconfiggere questo mostro, questo bastardo”.