Colpo di scena in casa Volpe-Parli. Adriana, concorrente amatissima del Grande Fratello Vip 4, ha smesso di seguire su Instagram il marito Roberto Parli e viceversa. Ad accorgersi del particolare sono stati i fan dei #Volver, come vengono definiti su Twitter, Andrea Denver e Adriana Volpe. Il rapporto tra i due concorrenti ha fatto sognare i seguaci del live del GFVip per la dolcezza e la complicità con cui il modello veronese e la conduttrice si rapportavano.

Due settimane fa, però, Adriana Volpe si è ritirata a causa delle condizioni di salute del suocero, poi deceduto per una patologia aggravata dal Covid-19, e da allora Patrick e Andrea non hanno mai smesso di rammentarla e di sottolinearne la bellezza sia fisica sia d’animo. Inoltre sabato pomeriggio ha suscitato scalpore la reazione di Denver davanti alla fotografia che lo ritraeva insieme alla conduttrice per il mese di giugno del calendario del Grande Fratello.

Il modello, che è fidanzato con Anna Wolff, ha baciato tre volte Adriana: “La bacio sulla guancia, non sulla bocca. E’ un bacio innocente per salutarla” e con gli occhi a cuoricino (il 28enne non ha mai fatto mistero di essere attratto dalla Volpe) ha portato in camera il cartonato della foto. I coinquilini hanno sottolineato tutto con qualche battuta: “Oggi sposi… ma che stai facendo?!” e hanno tirato una frecciatina a Roberto Parli che sui social e nelle interviste (mostrate nel corso delle dirette, nda) aveva speso parole poco simpatiche nei confronti della moglie: “Mandagliela a casa, in famiglia saranno contentissimi…”.

A distanza di 24 ore, il defollow reciproco su Instagram. In casa Adriana Volpe ammise di essere rimasta stupita dal comportamento del marito e rivelò a Patrick che le tante ore senza impegni lavorativi e quotidiani le avevano permesso di fermarsi a riflettere su alcuni aspetti insoddisfacenti della sua vita. Dunque di cosa si tratta? Un errore, una ripicca momentanea, una pausa di riflessione o un'incredibile rottura? Vedremo.