Andrea Denver pazzo di Adriana Volpe. Allo scoperto, cosa fa nella casa del GfVip

Andrea Denver pazzo di Adriana Volpe: bacia la foto della conduttrice. Nella casa del Grande Fratello Vip 4, il modello veronese e Adriana hanno stretto una bella amicizia o forse qualcosa di più (ma comunque platonico) stando a certe frasi in codice di Paola Di Benedetto e ad alcune battute dei coinquilini. Oggi pomeriggio nel loft di Cinecittà è arrivato il calendario 2020 con le fotografie di tutti i vip. E se Paolo Ciavarro ha avuto un mancamento d’amore alla vista del mese di gennaio interpretato da Clizia Incorvaia, squalificata dal reality due mesi fa per la tristemente nota frase a Denver: “Sei un Buscetta, non parlo con i pentiti”, Andrea Denver non ha avuto esitazioni dinnanzi all’immagine che lo ritraeva dentro la piscina con Adriana Volpe (ritiratasi per motivi familiari due settimane fa) in stile hawaiano per il mese di giugno.

Il 28enne si è chinato sulla foto e ha baciato tre volte il volto della conduttrice 46enne: “Un attimo, la saluto, un bacio sulla guancia, solo che la foto è piccola e sembra sulla bocca, ma è sulla guancia, è un bacio innocente”, Antonella Elia ha commentato: “Oggi sposi… oggi sposi”, Aristide ha sottolineato che erano bellissimi e Paola ha lanciato una frecciatina al marito di Adriana, Roberto Parli: “Andrea mandale la foto a casa, in famiglia saranno contentissimi…” e Antonella: “Sì, sì, proprio contentissimi… contentissimi”. Subito dopo Andrea ha preso la stampa singola dell’iconico scatto e l’ha sventolato con gioia davanti a Patrick che ha confermato: “Mamma mia quanto è bella Adriana in quella foto”, “Bellissima” ha risposto Andrea. Infine, il modello sottone ha attraversato la casa senza staccare gli occhi dall’immagine e l’ha portata in camera per conservarla tra gli oggetti cari di quest’esperienza al GFVip. Se non è amore, poco ci manca.

Scherzi a parte, Andrea Denver è felicemente fidanzato con la coetanea Anna Wolff e la Volpe è sposata, dunque, anche se il modello non ha mai nascosto di esserne attratto fisicamente, il bacio è stato un gesto spontaneo determinato da affetto e stima sinceri per Adriana che ha lasciato il segno in quest'edizione raccogliendo consensi sia in casa sia fuori.