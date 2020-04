Federico Rossi manda il messaggio d'amore al GfVip. Cosa dice a Paola Di Benedetto

E’ grande amore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto, una delle quattro finaliste del GFVip4: “Siamo come Cip e Ciop. Ti aspetto e niente potrà più separarci così a lungo”.

La crisi è alle spalle, morta e sepolta. Paola ha perdonato la scappatella di Federico e l’amore è rifiorito senza se e senza ma. Durante la semifinale del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda una video dedica di Fede a Paola: “Ciao amore, quanto tempo! Siamo arrivati quasi alla fine di questo percorso, dico "siamo" perché è come se lo avessimo vissuto insieme. Ti aspetto e faccio il tifo per te, mi è mancato il tempo trascorso con te e le nostre risate, è stata dura però mi sono aggrappato al pensiero di quando ci saremmo ricongiunti e avremmo ricominciato a vivere le piccole cose. Siamo come Cip e Ciop, inseparabili, mi sei stata accanto nelle cose positive e in quelle negative, quando nessuno lo avrebbe fatto. Hai un posto enorme nel mio cuore. Ti prometto che dopo questa esperienza non ci sarà nulla che ci terrà divisi per così tanto tempo. Mi viene un po’ di tristezza a pensare che il mondo che troverai non è lo stesso di quando sei entrata e mi fa male non poterti vedere, ma andrà tutto bene perché andrà tutto bene. Ti amo tanto, un bacio”.

La modella vicentina è esplosa di gioia: “E’ diventato più bello!”. Alfonso Signorini l’ha rassicurata dicendo che lo ha tenuto d’occhio "tramite i miei scagnozzi e non ha mai sbagliato", si è comportato benissimo. Ma i social ricordano che disse le stesse identiche parole a Giulia De Lellis, fidanzata con Andrea Damante, durante il GFVip2. Come è finita? Con il libro autobiografico “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”.