Quarantena al GfVip. Così Alfonso Signorini sbaglia la data

Gaffe nella semifinale del GFVip4. Alfonso Signorini sbaglia data, 18 aprile anziché 13, sulla proroga delle misure restrittive per arginare il Covid-19.

Nel corso della diciannovesima puntata, il conduttore, dopo aver fatto un riassunto sulle disposizioni del coronavirus, ha tranquillizzato i vip rimasti nella casa di Cinecittà a giocarsi la finale dell’8 aprile: “So che avete avuto gli ultimi aggiornamenti, la situazione non è facilissima, non lo è per niente, però piano, piano riusciamo a scorgere una piccola luce”. Non ha parlato del nuovo Dpcm, ma a metà serata è incappato in un lapsus temporale quando ha parlato con Paola Di Benedetto.

Dopo averle mostrato la clip del fidanzato Federico Rossi, ex del duo musicale Benji&Fede, Alfonso Signorini si è lasciato sfuggire: “Mi dispiace che non potrai vederlo quando uscirai perché fino al 18 aprile saremo asserragliati in casa, giustamente…e dobbiamo continuare a farlo…siamo diventati tutti campioni di Skype…”. Signorini non si è accorto dell’errore e nessuno lo ha corretto nel corso della lunghissima diretta tanto che a fine puntata i concorrenti, guardandosi l’uno con l’altro sconsolati, hanno detto: “Allora tutto chiuso fino al 18, sì, ha detto 18 aprile”.