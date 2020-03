Al GFVip4 Sossio Aruta sentenzia: “Sarà eliminato Antonio Zequila, pagherà quello che ha fatto ad Adriana”. Nella casa di Cinecittà, i vip si sono schierati contro l’attore campano dall’ego smisurato.

Ieri notte, poco prima di addormentarsi, Sossio Aruta, Andrea Denver, Antonella Elia e Paola Di Benedetto, i superstiti della camera blu, discutevano su chi sarebbe uscito al televoto mercoledì 1° aprile tra Patrick, Zequila e Paolo Ciavarro. Aruta non ha avuto dubbi: “Chi esce? Zequila. Sarà eliminato Antonio. Pagherà caro quello che ha fatto con Adriana Volpe, la gente non dimentica certe cose” e Antonella Elia: “Così Adriana sarà vendicata”.

Per approfondire leggi anche: Zequila, caso nomination

I concorrenti del reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, si riferiscono al fatto che Zequila ha sostenuto di aver avuto una storia giovanile con la Volpe e sebbene la diretta interessata abbia negato, l’attore ha perseverato aggiungendo particolari su particolari e dandole della “falsa e bugiarda”. Sossio, noto per aver partecipato al Trono Over di “UominieDonne”, ha poi specificato: “Patrick piace perché è la storia del GF, Paolo ha la storia d’amore con Clizia, Antonio invece sta sul ca**o, pagherà la storia di Adriana”. Nel frattempo, in veranda, Zequila teneva sveglio a tutti i costi Paolo Ciavarro che più volte, in modo garbato, gli diceva di voler andare a dormire. Alla due di notte, lo ha costretto a fare un Confessionale e si è lasciato sfuggire una frase rivelatrice: “Dai che potrebbe essere l’ultima volta. Oppure chissà, magari andiamo avanti noi due, ti vedo scettico però”. Antonio Zequila ha ripetuto diverse volte che per quanto dato al GFVip4 merita la finale e che gli darebbe fastidio se uscisse prima dell’8 aprile.