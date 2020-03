Adriana Volpe, il messaggio commovente dopo il lutto e l'addio al GfVip

Adriana Volpe, ritiratasi dal GFVip4 giovedì scorso per star vicino al suocero Ernesto Parli, morto sabato per Covid-19, torna a parlare su Instagram. Dopo un primo messaggio di ringraziamento a tutti coloro che le avevano espresso vicinanza per la drammatica scomparsa del padre del marito Roberto Parli, ha pubblicato sul social un nuovo post: un video dei momenti più intensi vissuti nella casa del GFVip con gli amici Patrick, Fernanda e Denver sulle note de “La Notte” di Arisa. A corredo un commento: “La vita può allontanarci, l'amore continuerà”. GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GFVIP4 per aver condiviso con me un momento difficile. Un cuore e di nuovo una citazione del brano della cantante vincitrice del Festival di Sanremo: “La vita può allontanarci l’amore continuerà”.

Nel post precedente invece aveva scritto: “In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”. Adriana Volpe è stata una delle grandi protagoniste di quest’edizione del reality show.