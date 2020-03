Adriana Volpe, la notizia più brutta. Il lutto per Coronavirus dopo l'addio al GfVip

Lutto per Adriana Volpe: è morto il suocero Ernesto Parli, padre del marito Roberto. L’uomo era stato contagiato dal Covid-19 come ha rivelato Alfonso Signorini su Instagram (“purtroppo la malattia è quella di cui parliamo in questo periodo”). A dare la notizia della scomparsa di Ernesto Parli è stato il portale dell’ F.C. Chiasso, società calcistica svizzera di cui era stato Presidente dal 1976 al 1982. Sul sito ufficiale si legge: “Il FC Chiasso piange la scomparsa di Ernesto Parli, presidente della società dal 1976 al 1982. Grazie alla sua intraprendenza, riuscì a portare sul palcoscenico del Riva IV nomi illustri, come ad esempio José Altafini.

Nel 1978 i rossoblù, allenati da Otto Luttrop, giunsero in semifinale di Coppa Svizzera, dove vennero immeritatamente sconfitti dal Servette, e furono promossi nell’allora Lega Nazionale A. La stagione successiva il Chiasso si rese protagonista dell’acquisto di Franco Cucinotta, uno degli attaccanti più ricercati della massima categoria elvetica. L’obiettivo era quello di recitare un ruolo di primo piano nel massimo campionato elvetico. Alcuni infortuni tarparono le ali alla squadra di confine che terminò il campionato in ottava posizione. Nel 1982 Parli lasciò la presidenza nelle mani di Bruno Bernasconi. Ai familiari giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte della società FC Chiasso”. Ernesto Parli era stato colpito dal Coronavirus a inizio marzo e Adriana Volpe fu messa al corrente dagli autori del GF, due giorni fa però le condizioni di salute del suocero si sono aggravate ed è stato trasferito in Terapia Intensiva. La conduttrice si è ritirata dal reality show per stare vicino alla famiglia, purtroppo oggi la notizia che Ernesto Parli non ce l’ha fatta.