Clamorosa diciassettesima puntata del GFVip: Sossio Aruta è il primo finalista. Eliminati Fabio Testi e Valeria Marini. In nomination Antonella Elia, Licia Nunez e Fernanda Lessa. Il televoto è in positivo: “chi vuoi salvare?”. La diretta del 18 marzo è stata “antonellacentrica”: i suoi bisticci, il suo televoto, le sue danze, il suo velenoso sarcasmo, le sue pagliacciate, la sua rabbia verso i vip che l’hanno nominata.

GFvip: poche idee e confuse

Alfonso Signorini è negli studi di Cologno Monzese. Con lui l’opinionista Pupo, mentre Rita Rusic e Michele Cucuzza sono le belle statuine in collegamento da Roma. Pronti via, il conduttore introduce la diciassettesima puntata con un discorso per il pubblico: “Grazie per aver scelto qualche ora di leggerezza e spensieratezza. Cercheremo di intrattenervi cercando di non pensare a ciò che sta accadendo”. Ma per 45 minuti parla solo dell’epidemia da Coronavirus: “Le notizie sono drammatiche, però la vita deve vincere e sarà così anche questa volta” e predica “rassicurante”: “Siamo in guerra, il nemico è invisibile, è il peggiore che potesse esserci. State a casa”. Poi il fuori onda con voce rotta dall’emozione: “Stasera mi impappino”. Al rientro dalla pubblicità una seconda lunga dissertazione con citazione dell’azzurro di Magritte: “Sarà scioccante per voi quando uscirete”. E ripete le regole d’oro per evitare il contagio da Covid-19 a beneficio soprattutto dei giovani. Ore 22.20.

Il Grande Fratello piange

Lacrime, commozione e tensione sono dipinte non solo sul volto di Alfonso Signorini, ma anche su quelli dei vip, da Adriana Volpe a Fabio Testi che parla di “sindrome della lumaca” passando per Paolo Ciavarro e Antonella Elia che rivela: “Il mio fidanzato Pietro mi vuole cospargere di miele dalla testa ai piedi”. Sempre delicata e opportuna.

GFVip: Antonella amica delle donne

Alfonso Signorini dedica la puntata all’amica Antonella Elia. Volano stracci tra l’ex soubrette e Licia Nunez: la prima sarebbe “ripugnante e respingente”, la seconda “viscida, falsa, traditrice, costruita”. Paola Di Benedetto condivide l’opinione dell’Elia, l’acerrima nemica Valeria si schiera con l’attrice pugliese ex olgettina: 1-1 palla al centro. Seguono gli scontri gracchianti con Valeria Marini che per la Elia rappresenta “pochezza, meschinità, essere come lei sarebbe un fallimento, un delirio di onnipotenza”. Dopo la clip parte lo sbrocco drammaturgico di Antonella Elia: si alza in piedi, si sbraccia, ocheggia: “Alfonso fammiiii uscireeeee, leggi il verdettooooo, tanto sono io che vado a casaaaaa, i cattivi vanno a casa, i buoni restano. Faaaaami uscireeee. Ti pregooo. Non voglio chiarire niente con lei, non la rivedrò mai piùùù…”. Durante la pubblicità, Antonella in dispregio di chi lotta contro il Coronavirus, apre la bocca e lascia parlare lo spirito: “Appena esco bacio e abbraccio tutti, chi se ne frega”, mentre Valeria litiga con Fernanda colpevole di aver confermato che è logorroica. In una sorta di intervista doppia, le due donne si scambiano fiori profumati: gallina, mitomane, autoreferenziale, logorroica, manipolatrice, mi piace solo quando dorme, non umile, insicura da “mors tua, vita mea”, sconnessa dalla realtà, rancorosa. Rita Rusic ended Valeria Marini: “perfida” e soprattutto Antonella: “E’ anaffettiva. Prima è amica, poi litiga, poi recupera ma non del tutto. All'inizio stimavo questa sua libertà nell'esternare. Poi ho capito che è solo anaffettiva e usa questa cosa per sfogare la sua cattiveria sugli altri”. La Elia ci marcia: “Rita è un aspide, una strega, le donne mi odiano, sono stupefatta”.

GFVip: eliminato Fabio Testi

Antonella si salva con il 32% dei voti e fa capire che il suo appello a uscire di poco prima era solo una crotalo sceneggiata: “Grazie pubblico, faccio un falò per omaggiare il pubblico, grazie”. Valeria e Licia restano di sasso. Fuori Fabio Testi con il 29% dei voti. Adriana Volpe ottiene il 39% delle preferenze. Quando l’attore entra nello studio romano del GF, il gelo suscita impressione, ma mai quanto la sua incoerenza: “Giusto che sia uscito. Largo ai giovani!”, Alfonso Signorini: “secondo te chi potrebbe vincere?” e quello: “Zequila”. Un giovane 56enne.

Il pavone e il leone del GFVip

Antonio Zequila e Sossio Aruta credono di contendersi la leadership della casa e si danno battaglia con quiz culturali e partite a scopone scientifico. Tutto inutile perché in realtà il leader è Patrick Ray Pugliese. A chiusura del segmento, Signorini si fa portavoce di Twitter: “Sossio vederti sbattere il rasoio sul tavolo dove si mangia è una cosa che fa vomitare. Ti devi vestire a tavola, non dimentichiamo il buongusto. Sei in televisione”. Quando ce vo’, ce vo’.

Il gioco delle tre carte del GFVip

Alle 23.43 Alfonso Signorini dà a Antonella e Adriana la facoltà di iniziare la catena di salvataggio. Scelgono Denver dopo che la Volpe si è imposta su Sossio: “No perché è l’ultimo arrivato”. Il modello, tra lo stupore dei social, salva Aristide che chiama Zequila. Antonio non perde occasione per dimostrarsi poraccissimo e chiama Valeria perché “si è dimostrata una gran donna a differenza di altre” (cioè la Volpe). A seguire continuano Licia, Fernanda, Paolo, Patrick, Paola e il comodino Sara. Al televoto flash finiscono Teresanna e Sossio incavolato NERO con la Marini per non averlo salvato. Il permalosissimo ex bomber corre in salotto e fa un applauso ironico a Valeria: “Brava, chi trova un’amica trova un tesoro”. Ma c’è la contro vendetta. Possono trascinare al televoto altri due nomi. Teresanna sceglie Valeria levando la soddisfazione a Sossio che violaceo involto parte in quarta: “Io sono vero e verace e mi aspettavo che Valeria mi salvasse. Non mi toccare!”. La domanda flash è “Chi vuoi in finale?”: il più votato è il primo finalista, il meno è il secondo eliminato. Intanto, Antonella trova la nuova vittima: Antonio Zequila. Lo accusa di essersi allontanato a vantaggio di Valeria Marini: “Ma che importanza ha che abbia detto che avete avuto un flirt? Cosa ti aggiunge? Sei cambiato, mi hai escluso, fai lo st**nzo”.

Lo show del montepremi

I concorrenti hanno deciso di donare tutto il montepremi agli ospedali impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19, ma Sossio Aruta ne approfitta per far bella figura in solitaria: “Nonostante la mia situazione economica non sia brillante, io penso ai bambini malati, a chi soffre per questo male. Il montepremi potete donarlo tutto a loro. L’ho detto perché sono una persona vera”. Le facce disgustate dei coinquilini fotografano al meglio la mossa furbina a televoto aperto. Per fortuna Signorini sottolinea che anche gli altri vip avevano la medesima intenzione.

Il Grande Fratello va a nozze

Antonio Zequila ha un tallone d’Achille: l’ex fidanzata Marina. Si sono lasciati a causa della lontananza, ma l’attore vuole riconquistarla. Si inginocchia e improvvisa una proposta di matrimonio: “Marina, sei la donna della mia vita, ti vorrei sposare. L’ho tenuta nascosta per tanti anni, l’ho preservata dal gossip perché ci tenevo moltissimo. Lei è un dentista che si ammazza di lavoro tutto il giorno, mentre io faccio l’attore che sembra meno impegnativo, ma in realtà non lo è perché dietro ci sono 30 anni di polvere di palcoscenico”. Alle nozze inviterà QUASI tutti i coinquilini. Sappiamo già che non ci sarà la “caccia alla…volpe”.

GFVip: Sossio finalista, Valeria fuori. “Ma che succede?”

Prima del verdetto del televoto flash, Valeria Marini dice che è tornata per riscattare la mancata vittoria del GFVip 1, subito dopo viene eliminata ed esulta: “Grazie, avete realizzato un mio desiderio!”. Mah. Ma il mah è doppio quando Alfonso Signorini dichiara Sossio Aruta (e i suoi milioni di peli out of the slippino) primo finalista del reality show di Canale 5. Ecco le percentuali del televoto “chi vuoi in finale?”: 39% Sossio, 25% Licia, 19% Teresanna e 17% Valeria Marini. Apoteosi STELLARE per la cocca Antonella Elia cui Signorini concede un’inopportuna e inelegante danza di esultanza. Valeriona si spiega così la sua cacciata: “La gente clicca sul nome più famoso”. Il suo ego doppia quello del prode Zequila. Da registrare l’unico intervento sensato di Pupo in tutta la serata: “E’ stata eliminata perché troppo attrice e buonista, fingeva che tutto le scivolasse addosso”.

GFVip: nomination

Fernanda Lessa e Antonio Zequila nominano Sara Soldati, Paola e Sossio (che piange a secco) puntano Licia, Patrick nomina Antonella che, galvanizzata dalla puntata, urla: “ipocrita, ipocrita, d’ora in poi non andremo più d’accordo” e quello pronto: “Allora ho fatto bene, forse ha ragione Rita Rusic”. Denver, Aristide e Sara mandano al televoto Fernanda. Antonella e Licia si nominano a vicenda e se potessero si farebbero lo strascino per tutta la casa. Paolo Ciavarro scegli Antonella, mentre Adriana manda al televoto Zequila. Teresanna sceglie Antonella che si dice “delusa” e riparte con la sequela di mezze offese e minacce velate a Patrick, Paolo e Teresanna che l’hanno rispedita al televoto.

GFVip Night

Canzone stonata di Pupo e dei vip: erano molto meglio le tette al vento di Wanda Nara confinata a Parigi.