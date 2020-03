Live non fa sconti, boom di ascolti per Barbara d'Urso sul coronavirus

Anche quando si parla di cronaca la d’Urso vince e convince. Ennesima vittoria con una super puntata tutta in diretta sul coronavirus. “Live non è la d’Urso” mette ko i competitors portando l’asticella dello share al 14.36% con picchi di 4 milioni e mezzo di spettatori e 13 milioni e mezzo di contatti sui social (dove continua un trend che impenna Twitter, Instagram e Facebook).

Per approfondire leggi anche: Barbara d'Urso "contagiata"

Dall’altra parte, su Rai2, c’è Fabio Fazio che arriva al 9,88% nella prima parte e 9,91% nella seconda. Sempre a parlare di coronavirus su La7 c’è Giletti. Il suo “Non è l’arena” non supera “Live” e si ferma al 6,36% nella prima parte e 7,19% nella seconda.

Sicuramente una puntata complessa per tutti. In tempi di coronavirus la tv sta cambiando: niente pubblico, pochi ospiti (a debita distanza), niente reparto trucco. Molti sacrifici, sempre in diretta, per confezionare informazioni precise e collegamenti con le città italiane, tutte provate da questa emergenza. La d’Urso ha sperimentato di nuovo il flash mob già testato a Pomeriggio5: Milano, Roma e Palermo. Il popolo italiano ha cantato alla finestra. Un modo per sentirsi più uniti, per essere tutti abbracciati virtualmente sotto il tricolore.