Coronavirus, il GfVip verso la fine anticipata

Il Grande Fratello Vip 4 verso la chiusura anticipata? L'indiscrezione si rincorre da giorni e il provvedimento è nell’aria sia per le difficoltà logistiche che espongono a rischio Covid-19 le maestranze sia per i concorrenti sempre più scombussolati e nervosi per le notizie frammentarie che ricevano dall’esterno.

In queste condizioni è difficile mantenere un clima goliardico e trash tipico dei reality show e il sito “Blogo” riporta un retroscena verosimile: “Nel frattempo da parte Mediaset si starebbe pensando di anticipare la chiusura del Grande fratello vip a mercoledì 8 aprile, anticipando così la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini di qualche settimana (era stata annunciata la finale per il 27 di aprile).

La decisione finale verrà presa dopo la puntata di mercoledì prossimo, anche in questo caso, però, evidentemente, se ci dovesse essere un caso di contagio all'interno della produzione, il programma verrà chiuso all'istante”. Mercoledì 18 marzo, nel corso della 17esima puntata, Alfonso Signorini darà maggiori informazioni.