Ad Amici 19 colpi bassi tra i prof. Rossella Brescia risponde e scatena i social

Strascichi velenosi dopo la terza delirante puntata del Serale di “Amici19”. Il coreografo Luciano Cannito attacca la maestra Alessandra Celentano che replica facendo alcune insinuazioni e interviene Rossella Brescia, moglie di Cannito: “Nessuna stima”.

La terza puntata di “Amici19” era “so boring”, noiosa e piatta fino al crollo di allievi e insegnanti con la partecipazione di Maria De Filippi. La crisi isterica di Javier (“me ne vado” con microfono scagliato a terra), difeso dalla maestra Alessandra Celentano, ha scoperchiato il vaso di Pandora. La De Filippi ha ordinato a Timor Steffens di non fermare il ragazzo: “Fammi il piacere, vatti a sedere!” e ha umiliato la Celentano: “Tu hai le verità assolute! Sai tutto tu! I ragazzi vanno calmati, non fomentati come fai tu. Non era il momento di dirgli che aveva ragione. La giuria (Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Christian De Sica, nda) è qui per giudicare e te non sei nessuno per dire che sbagliano. Se sei così brava perché sei qui e non a dirigere la Scala? Se non ti volessi bene ti avrei già cacciata a calci nel sedere”, l’insegnante di danza ha ribattuto punto su punto, ma ha dato vita a una sfuriata sibillina con Luciano Cannito, uomo della Var insieme a Beppe Vessicchio. Il coreografo le ha detto: “Sei chiusa nella tua ragnatela. Secondo te tutti sono incompetenti tranne te, io fossi in te mi farei una domanda. Critichi tutto e non sei in grado di non farti neanche una risata in serenità. Tieni presente che l’autorevolezza non è autoritarismo non hai nemmeno una carriera. Manchi di educazione e eleganza”.

La replica è stata così velenosa da far capire che ci sono delle vecchie ruggini: “Tu dovresti solo stare zitto. E’ meglio per te. Io non ho una carriera? Perché te ce l’hai? Dici cavolate, stai zitto e non mi far aggiungere altro…Tutto il mondo della danza lo sa, sa chi sei tu e chi sono io! Ciao!”. Secondo gli utenti social, alla base degli attriti ci sarebbe il fatto che lo spocchioso e strafottente ballerino Nicolai (manca di rispetto ai professori, ma non è mai catechizzato) sia stato segnalato proprio da Cannito. E se in diretta i toni erano accesi, su Twitter (@rossbrescia) Rossella Brescia, maestra di danza prima della Celentano, gettava benzina sul fuoco: “Cara #celentano il mondo della danza lo sa! hai detto proprio bene #AMICI19 #tenerezza”.

Ma gli utenti l’hanno sommersa di critiche dando ragione alla Celentano. A chi le ha fatto notare che anche Cannito non ci è andato leggero, la Brescia ha risposto: “Sì ma lei calunnia. Lo trovo inelegante, perdonami non la stimo, non saprei che dirti”.