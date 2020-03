Adriana Volpe, flirt con Fabio Testi? Scoppia un altro caso dopo Zequila

Un flirt con Antonio Zequila negato con tutte le sue forze e un altro con Fabio Testi in attesa di conferma o smentita. Per Adriana Volpe, al televoto “chi vuoi salvare?” insieme a Antonella Elia e Fabio Testi, è tempo di vecchi triangoli al Grande Fratello Vip 4. Intanto Valeria Marini conferma: “Ho avuto una storia con Zequila”.

Da oltre un mese e mezzo, al GFVip c’è un format nel format: “un pomeriggio con Zequila”. L’attore ha sbandierato di aver trascorso un pomeriggio di sesso con Adriana Volpe poco meno di 30 anni fa e davanti alla smentita della conduttrice Rai si è imbufalito: “E’ finta e bugiarda e voglio smascherarla”. Sia Zequila sia la Volpe hanno giurato sui rispettivi nipote e figlia la veridicità delle loro parole: per uno hanno consumato “talamicamente”, per l’altra mai. Uno dei due mente e chi lo ha fatto giurando ha commesso una cosa gravissima.

Ieri pomeriggio, in sauna, il concorrente ha ribadito ad Antonella Elia che l’argomento è chiuso, peccato che ne parli ogni giorno aggiungendo particolari: “Ha fatto la figura della peracottara, uscirà lei mercoledì prossimo”. La Elia ha risposto: “Antonio quello che hai fatto non si fa. Non hai raccontato niente? Sì invece, hai detto che vi siete visti un pomeriggio a casa tua perché ti aveva portato il composit e lei te l’ha data sul divano. E poi basta dire ‘non è Sharon Stone’, sembra che se una donna non è famosa come lei non valga nulla”. Ma non è finita per Adriana Volpe perché mercoledì sera in diretta ha ricordato a Valeria Marini: “Ha fatto la stessa cosa con te. Ha detto che anche te sei stata con lui. Ti fa piacere? E’ vero?” e la diva del Bagaglino l’ha spiazzata e ammutolita: “Sì è vero, abbiamo avuto un flirt”. Zequila, soddisfatto nel suo smisurato ego narcisistico, si è sentito così tronfio da sprecarsi in complimenti: “Ecco una donna con le pa**e. Tutta la mia stima. Ti difenderò sempre, Valeria”.

In realtà, la Marini è stata furba: ha capito che rischiava di fare la stessa fine della Volpe e ha ammesso la vecchia liaison. Di vecchio c’è un'altra storia: un flirt tra Adriana Volpe e Fabio Testi. Il manager dei vip Francesco Chiesa Soprani ha scritto su Instagram: “Anni fa in una discoteca vidi Adriana Volpe con Fabio Testi. Nel privé lei stava in braccio a lui e...”.

Il settimanale “Nuovo” ha ripreso e pubblicato il ricordo oggetto di numerosi commenti. La prima vincitrice del GF, Cristina Plevani ha fatto notare che stare sulle gambe di qualcuno non vuol dire andarci a letto insieme, ma il manager ha controreplicato: “Stiamo parlando del 1994 e non era solo seduta sulle gambe... mi conosci e sai che potrei raccontare mille cose per aver fatto l’agente per 20 anni non ho bisogno di raccontare aneddoti o vaticini senza fondo di verità, ho solo pubblicato un ricordo e Nuovo lo ha ripreso”. Poi la stilettata alla Volpe: “Se un personaggio pubblico partecipa ad un reality, deve tener conto del suo passato e dei benefici futuri del suo proseguo artistico, senza timore di flirt passati, sapendo che un reality mette a nudo la propria vita. Il sottoscritto racconta la verità”.