Il coronavirus stravolge il Grande Fratello Vip: come va in onda d'ora in poi

Il Coronavirus stravolge i palinsesti Mediaset. Dopo la sospensione di “Verissimo”, “CR4 - La Repubblica delle Donne” e “Domenica live”, si ferma anche il Grande Fratello Vip 4. La diretta della sedicesima puntata del reality show di Canale 5 non potrà andare in onda dagli studi di Roma perché il conduttore Alfonso Signorini vive a Milano e anche se per motivi comprovati di lavoro può raggiungere Roma, ha preferito restare nel capoluogo lombardo e condurre il reality show dallo studio di “CR4 - La Repubblica delle Donne”, mentre gli opinionisti Wanda Nara e Pupo non saranno presenti.

La moglie di Mauro Icardi si trova a Parigi e lì resterà come ha fatto sapere via Instagram dove ha pubblicato una serie di foto con l’hashtag #iorestoacasa, il cantautore invece vive in Toscana. Ma potrebbe non essere finita qui per il Grande Fratello: dopo il dcpm di lunedì 9 marzo, la produzione sta valutando di informare i concorrenti che la situazione è seria e che tutta l’Italia è stata dichiarata zona rossa così da lasciarli liberi di decidere se abbandonare il gioco o continuare fino al 27 aprile.