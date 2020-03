Il coronavirus irrompe al GfVip: concorrenti in lacrime. Continuano o escono?

Il Grande Fratello Vip ha informato i concorrenti che l’aggressività del Coronavirus ha fatto precipitare gli eventi costringendo il Governo a dichiarare tutta l’Italia zona protetta e limitando gli spostamenti. Adesso i vip decideranno insieme agli autori se uscire e tornare dalle famiglie (cosa permessa dal Dpcm) o andare avanti per garantire intrattenimento alle persone costrette a casa. Vip in lacrime davanti ai video dei familiari.

Per approfondire leggi anche: Il coronavirus stravolge il GfVip

E’ toccato a Michele Cucuzza, ex inquilino della casa dalla porta rossa, si è collegato in video prima con gli uomini, poi con le donne e ha mostrato la conferenza stampa di lunedì sera del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha dichiarato “zona rossa” o zona protetta” tutta l’Italia vietando assembramenti e limitando gli spostamenti all’essenziale dopo che in Italia i contagiati hanno raggiunto quota 10.000. Le reazioni sono state diverse. Patrick Ray Pugliese ha ipotizzato di poter continuare: “E’ come pensavamo stamattina. Ecco perché Pasquale non è venuto. Decidiamo con gli autori anche il teatro va avanti durante la guerra, non potevano tenerci all’oscuro. Sono un professionista e continuo a lavorare, ma devo sapere altre cose per essere certo di restare”. Molto turbato Antonio Zequila: “Lascia stare i gavettoni! Stabiliamo con gli autori cosa fare… dai, altro che show must go on… anche i calciatori sono professionisti… a me passa la voglia di giocare. A un certo punto del gioco ce ne sbatte un ca**o. Uno può anche decidere liberamente che vuole andare via”. Per Sossio: “Siamo come la Cina all’inizio. Sai che significa sospendere il campionato di calcio di serie A”. Fabio Testi è deciso a continuare il GFVip: “Loro vorrebbero che il programma andasse avanti per distrarre le persone a casa. Capisco cosa dicono però ci devono dare delle indicazioni, informare su come comportarci perché ora certe battute non sono più il caso. Lo spettacolo deve cambiare registro per rispetto a quello che sta succedendo fuori, magari lo hanno allungato anche per questo… però ora non si può più litigare per il cu*o della Marini o per la maglietta o per sciocchezze o dire la barzelletta sulla peste… sai cosa vuol dire chiudere i bar e i ristoranti? Cioè come si fa a prenderci in giro? A fare i cretini? Io adesso penso solo ad andare via domani, questa non è la mia vita. Ho firmato il contratto, in una situazione normale, se arrivano terremoti o guerre le cose cambiano. Se resto, sarà come quando i nostro soldati andavano in guerra e il giorno prima c’era lo spettacolo delle ballerine”. E poi rivela che il figlio oltre ad averlo rassicurato sul Coronavirus, ha ammesso che a Shanghai gli hanno chiuso 4 locali, ha 60 dipendenti a casa e ha dovuto spedirgli dei soldi. Paolo Ciavarro capisce che per gli autori e le maestranze è un grosso problema perché devono spostarsi ogni giorno aumentando il rischio di esser colpiti dal virus. Adriana Volpe è stata categorica: “Altro che the show must go on, io voglio sapere tutto con esattezza. Non ci rendiamo conto, ma l’Italia è ferma, è un disastro. Lavoreranno solo i medici che sono degli eroi. In otto giorni 8.000 contagiati. E la gente a fine mese come farà? Come pagherà le bollette?”. I videomessaggi dei familiari sono stati tutti rassicuranti, ma chiaramente le visite a sorpresa non ci saranno più. Andrea Denver (sotto choc), Antonio Zequila, Paola Di Benedetto e Sossio Aruta son scoppiati a piangere.