“Basta Armando! Hai rotto le scatole. Ma come ti viene in mente?!”. Maria De Filippi va su tutte le furie per il comportamento di Armando Incarnato, cavaliere del Trono Over di “UominieDonne”, il dating show di Canale 5, lo annichilisce e interrompe seduta stante la registrazione.

Il famoso “No Maria, io esco” di Tina Cipollari, opinionista di “UominieDonne” è diventato “Sono Maria ed esco”. La puntata di venerdì 6 marzo resterà nella storia del dating show per la dura presa di posizione di Maria De Filippi verso Armando Incarnato, uomo dai comportamenti miserrimi verso le dame del programma. Premessa: Armando potrebbe dirigere un giornale di gossip, sa i fatti di tutti, ha sempre un amico di un amico che gli ha riferito con chi va a letto Tizia o Caia e se non è un amico, è la sorella o una spulciatina social. Sono tante le donne cadute ai suoi piedi per motivi che potrebbero entrare di diritto nella top ten delle grandi domande senza risposta: “Da dove veniamo? Esiste una vita dopo la morte? Dio esiste? Perché le donne escono con lui?”. Ecco: il fascino e l’ars amatoria di Armando sono avvolte nel mistero, magari fuori dal campo della telecamera è tutt’altra persona, ma in puntata il suo livore è peggio “dell'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso” di Fabrizio De André.

Così nell’ultima puntata del Trono Over, Maria De Filippi ha smascherato e messo un punto fermo alle continue illazioni di Armando. E’ successo che Veronica Ursida ha chiuso con un corteggiatore e ha iniziato una nuova conoscenza con Fabio. Il cavaliere è prodigo di complimenti per la bella dama che però è titubante. Durante il confronto, Armando si intrufola e insinua che Veronica stia frequentando un uomo fuori dal programma, nello specifico un amico che pare sia sposato. In pratica le dà della donna di facili costumi con il “tro**amico”.

Veronica scoppia a piangere e nega di essere fidanzata, Maria De Filippi si morde le labbra, prova ad andare avanti, ma con la coda dell’occhio si accorge che Armando a bassa voce riferisce nomi e circostanze ai tronisti. E’ la goccia che fa traboccare il vaso: “Armando smettila, stai rompendo le scatole. Te lo dico con chiarezza, basta!” intima la conduttrice pavese. L’uomo dai capelli irrequieti, causa mancanza di specchi, fa spallucce davanti al rimprovero della De Filippi che sbotta definitivamente: “Al centro c’è una ragazza che piange e tu continui a dire a Tina e Gianni con chi va lei. Non va con nessuno, non sta neanche con te, basta! Ok?!”.

Il gesto della mano sottolinea il tono perentorio del rimprovero applaudito dal pubblico. Armando però non è tipo da senso dell’opportunità o della misura, fa una faccia strafottente e guarda storto la De Filippi che è a dir poco incontenibile: “Ma io dico come fai a fregartene di una donna con cui sei stato a fregartene a tal punto mentre la vedi piangere insinuando che ha incontri occasionali con un uomo al di fuori di qua quando sai che è una mamma… tu te ne freghi e ci cammini sopra, dopo che ci uscivi e dopo che lei ha pianto per te!!! Armando sei un uomo”, faccia di bronzo tenta la replica: “Perché scusa… ma non è così… anche io ho ricevuto tutte queste cose” e la conduttrice urla ancora più forte: “Ma che hai ricevuto Armando?! Hai visto solo donne che hanno pianto per te e lei è l’ennesima. Sta girando pagina, sta andando da un’altra parte e tu bam! Ancora… e l’amico dell’amico dell’amico dell’amico dell’amico… tu sai tutto… sai che lavora fa lei… sai con chi va quella… sai con chi va quell’altra (indica il parterre femminile, nda). Ma mettiti al posto di Lucia, mettiti al posto della redazione e fai la trasmissione! Armando non se ne può più! Chiedo scusa, Tina saluta va’”, poi tra gli applausi scroscianti del pubblico si alza di scatto nera come un carboncino, prende i fogli degli appunti ed esce interrompendo improvvisamente la registrazione del programma.