Asia Valente ci casca di nuovo. Prima lo dice poi si pente. Basterà?

La guerra di aerei al GFVip 4, fa sbottare di nuovo Asia Valente: “Sei un Down”. Questa mattina, Licia Nunez, una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione, ha ricevuto uno striscione aereo: “Licia we love you, il tuo esercito di fans”. I concorrenti in giardino l’hanno chiamata festosi e Patrick ha punzecchiato Zequila: “Ma tu ancora niente aerei, elicotteri, droni…ah no, tu il drone ieri”.

L’attore ha fatto una smorfia di disappunto perché il drone aveva buttato in giardino, un articolo di un settimanale di gossip in cui la modella Andrada lo accusa di molestie, un messaggio letto da Adriana Volpe e Paola Di Benedetto contravvenendo alle regole del reality. Non a caso Zequila vorrebbe un provvedimento per la conduttrice: “Ha riferito cosa c’era scritto e non si può fare anche perché influenza gli altri”. Ma proprio negli istanti in cui i gieffini esultavano per il messaggio d’affetto nei confronti di Licia, Sossio Aruta, cadendo rovinosamente addosso a Paola, ha fatto un gavettone ad Asia Valente. La giovane salernitana ha reagito nello stesso modo di pochi giorni fa: “Sei un Down” e si è tappata la bocca subito dopo. Evidentemente la tirata d’orecchie di Alfonso Signorini, lunedì scorso in puntata, è servita a poco. Tuttavia Asia si è accorta della sciocchezza e su consiglio di Andrea Denver è andata in Confessionale, poco dopo ne è uscita e, in preda a una crisi di nervi, si è messa a piangere. Fernanda Lessa è andata a chiamare Sossio che “Io ricevo gli scherzi e li faccio. A una viene la tachicardia, a te esce la parola sbagliata però tu per prima mi rompi i cog**oni mettendomi il dito nelle orecchie. Fatemi una lista dei problemi che avete e così stiamo tranquilli”, Asia ha ammesso: “Lo so che è colpa mia, ma dovevi evitare, non devi fare cose di soppiatto, sto lavorando su me stessa e tu contribuisci a farmi uscire queste ca**ate dalla bocca. In questi giorni sono andata a letto dicendo ‘oggi non ho detto str***ate’ e oggi le ho dette. E’ che i miei amici lo dicono e a me entra in testa questo lessico”. Antonella Elia, Sara Soldati e Adriana Volpe l’hanno consolata mettendo l’accento sulla genuinità del suo pentimento.