GfVip, Antonio Zequila chiede scusa a Adriana Volpe. Ecco perché lei non ci casca

Al Grande Fratello Vip, scoppia la pace tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, ma è solo apparenza: “Pensa che in fronte ho scritto Gioconda?”. Intanto il marito Roberto Parli scrive una nuova lettera e Patrick Ray Pugliese e sottolinea: “Pensavo si arrabbiasse di più per la cosa di Zequila che per Denver”. Il caso non è chiuso.

Ieri sera, dopo il drone che ha recapitato agli inquilini un articolo di giornale in cui Zequila era accusato di molestie da una modella e dopo una giornata di ammutinamento da parte di Adriana Volpe, Antonio Zequila è andato da Adriana Volpe e le ha chiesto scusa per aver gridato ai quattro venti di averla conosciuta “talamicamente” oltre 20 anni fa (circostanza mezza confermata da mamma Carmela, nda). Poi l’ha abbracciata e baciata. La conduttrice è rimasta fredda, ma ha chiesto: “Ti scusi solo per i toni o per il contenuto?” e Zequila a mezza voce: “Anche per il contenuto”, “Allora poi fai una rettifica, come hai fatto quel confessionale fai pure una rettifica”.

L’attore si è allontanato, mentre Adriana Volpe ha capito la mossa e si è imbestialita: “Pensa che c’ho scritto Gioconda? Guarda caso lo fa proprio ora che è arrivato quel giornale. Calma, devo stare calma” ed è corsa a rinchiudersi in bagno. Più tardi, in giardino, Patrick si è detto stupito che la lettera del marito fosse più per l’amicizia con Denver che non per il comportamento di Zequila e la Volpe amareggiata: “Quello è un altro capitolo. Lo affrontiamo in un altro momento in separata sede”. Patrick e Paolo l’hanno consolata: “Non sei sola”. Nel frattempo Roberto Parli, marito della gieffina, ha inviato una lettera a “TvBlog” per specificare la sua posizione su Denver e Zequila: “Desidero mettere un punto fermo a tutte le chiacchiere e alle polemiche che sin dall’inizio si sono create intorno alla nostra famiglia fino a moltiplicarsi dopo la lettera che ho scritto a mia moglie e che le è stata recapitata al Grande Fratello. Non sono un personaggio dello spettacolo, ma un marito che sostiene la sua compagna di vita. La mia intenzione era esclusivamente quella di segnalare a mia moglie che alcuni atteggiamenti potevano essere equivocati dal di fuori. Non da me che ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto, ma da chi soprattutto sui social ha colto l’occasione per bersagliare di critiche me e Adriana. Un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, mettendoci, nostro malgrado, al centro di un gossip peraltro inesistente. Sulle dichiarazioni del signor Zequila non ho nulla da aggiungere: mia moglie ha già prontamente risposto a dovere ai suoi farneticanti racconti. Vorrei fosse chiaro una volta per tutte, con buona pace di chi sul web e sui media vorrebbe rendere oggetto di un gioco al massacro la nostra solida storia d’amore, che sono orgoglioso di Adriana e del percorso che sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello. Tifo per lei insieme alla nostra bambina, non vediamo l’ora di riabbracciarla”.

Questa mattina però Aristide Malnati e Antonio Zequila sono tornati sull’argomento. L’egittologo ha sostenuto l’amico: “Hai fatto bene a scusarti ieri” e l’attore, scosso dall’articolo contro di lui, ha specificato: “Sì perché voglio che in questo percorso esca Antonio e non Zequila”, ma Aristide: “Poi ti sei scusato nei modi, ma non nel contenuto perché hai tutto il diritto di dire la tua…”, Zequila ha taciuto mentre gli autori lo hanno chiamato di corsa in confessionale e quando è tornato ha cambiato argomento. Dietro le scuse forzate e non sentite di “Mr. Underwear” c’è la produzione del GFVip che sta cercando di placare la rivolta di Adriana Volpe, molto risentita per le clip montate ad hoc per alimentare un gossip infondato con il giovane Andrea Denver.