Anarchia e panico nella casa del Grande Fratello Vip. Un drone sorvola il giardino e fa cadere un foglio, Adriana Volpe lo raccoglie, il Confessionale le ordina di entrare, ma è ammutinamento: la conduttrice sfida l’autrice e legge il testo. Ecco cosa c’era scritto.

Altro che maestrina! Adriana Volpe è la Che Guevara del GFVip e la sua ribellione sta mandando in tilt la produzione: dopo essersi tolta la camicia davanti a Denver e ad altri vip (“adesso sì che sono soddisfatta!”), si è ammutinata contro un’autrice. Un drone ha sorvolato il giardino, i vip hanno pensato che fosse della produzione, ma quando hanno realizzato che era l’iniziativa di una persona esterna, si sono esaltati. La produzione è corsa ai ripari intimando ai concorrenti di rientrare immediatamente in casa, ma Adriana Volpe si è accorta che il drone aveva fatto cadere un foglio ed è corsa a raccoglierlo.

La rivoltosa ha cominciato a leggerlo nonostante le urla impanicate di un’autrice: “Adriana torna in casa! Adriana torna dentro subito! Adriana porta il foglio in confessionale! Porta subito il foglio in confessionale Adriana! Adrianaaaa in confessionale! Adrianaaa porta il foglio immediatamente in confessionale!!!”. La Volpe, ormai in guerra aperta con gli autori di Alfonso Signorini, non ha ubbidito e ha letto tutto. Poi con calma ha portato il foglio in Confessionale. Ma cosa c’era scritto? Dopo un’attenta indagine da parte dei solerti utenti di Twitter, si è capito che era la copertina di un settimanale di gossip dedicata a Antonio Zequila accusato da una ragazza di molestie (la stessa che è già andata a “Live – Non è la d’Urso). Adesso Adriana Volpe rischia una punizione.