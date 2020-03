Notte d’amore tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, i due concorrenti del GFVip 4? Sì, no, forse. Zequila voleva smascherare Adriana Volpe in puntata perché “è una donna bugiarda, questo è un gioco al massacro e bisogna smascherare le persone come Adriana, le bugie non si dicono, i miei occhi non mentono mai, io non mento mai” e in confessionale ha raccontato l’incontro di 30 anni fa a Milano Porta Nuova con dovizia di particolari: “Abbiamo passato un pomeriggio a casa mia, mi portò il book, io ero sulla cresta dell’onda e non abbiamo mangiato biscotti”. Zequila ha aggiunto che in occasione di un’ospitata a “I Fatti Vostri”, Adriana lo chiamò e gli disse di tacere il flirt.

Adriana racconta l’opposto: “L’ho conosciuto a 18 anni e non l’ho più visto perché è infrequentabile”. Davanti alla clip del furioso Zequila, la faccia di Adriana è impagabile: le scorre davanti tutta la vita e gli occhi si velano di amarezza: “Conto fino a mille. Se la storia fosse vera perché dovrei vergognarmi? La cosa grave è andare in confessionale, insinuare e dire che eri venuto da noi in trasmissione, una cosa che manco ricordo anche perché dopo Pappalardo sei stato bannato dalla tv. Adesso si è superato il limite, d’ora in poi per me è trasparente. C’è la dignità della persona. Lo giuro su mia figlia che non è vero. Vergognati, vergognati! Ha un tale ego che non può sentirsi dire che non piace, menomato celebrale, imbecille”.

Zequila è rimasto fermo alla sfuriata con Pappalardo, diventa paonazzo in volto e bercia: “Sei pessima, io ho giurato su mio nipote. Ipocrita, spergiura, posso morire in questo momento, lo giuro su mio padre che è morto! Bugiarda, bugiarda, bugiarda”. Una scena squalificante. Signorini ribadisce che la verità non si saprà mai, ma che Zequila non è stato elegante e Adriana Volpe: “Come uomo mi fai pena e schifo, stiamo scrivendo una pessima pagina di televisione”. L’ultima parola spetta al saggio Fabio Testi che dà torto a entrambi: “Antonio non doveva riportarla in pubblico, non si fa specie se si capisce che la donna non ha piacere, mentre Adriana poteva prenderla con il sorriso ed essere più morbida”. Zequila ritratta di nuovo e giustamente Signorini lo blasta: “Accetto le scuse a patto che stanotte non ricominci”. Finisce con un altro giallo: Pupo rivela che gli è successa la stessa cosa di Zequila, cioè una donna ha negato di essere stata con lui, e Signorini: “Sta parlando di Barbara d’Urso”.