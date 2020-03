Notte di protesta, Adriana Volpe si ribella contro il GfVip

Notte di ribellione nella casa del Grande Fratello Vip. Adriana Volpe si toglie il microfono in segno di protesta: “Da domani comincio a divertirmi”. Alfonso Signorini, nel corso della diretta di lunedì 2 marzo, ha mandato in onda l’ennesima clip sulla complicità tra la Volpe e il giovane Andrea Denver e ha recapitato alla conduttrice una lettera del marito Roby Parli (“ricordati le promesse che ci siamo fatti…per te sembrano lontane e questo per me è fonte di delusione e sofferenza”) in cui le ha imputato di averlo messo a disagio con la foto del calendario, con un ballo culminato in un bacio e con alcune confessioni.

Adriana Volpe ha incassato sottolineando che la convivenza h24 instaura un’intimità particolare, ma alla fine della diretta ha cambiato atteggiamento. “E’ brutto ricevere una lettera del genere, è pesante” ha detto a Fernanda Lessa, a sua volta in lacrime per il trattamento ricevuto da Signorini e dal GF, colpevoli di montare le immagini come se ci fosse una tensione sessuale tra lei e Denver (a sua volta bistrattato dalla produzione). Adriana Volpe ha così iniziato la rivolta: a Denver che le prometteva di non scherzare più ha risposto: “Figurati! Sono 20 anni che faccio questo lavoro, da domani mi diverto” e poi si è levata il microfono. Davanti agli inviti a rimetterselo ha sempre risposto un secco "no" e poco prima di addormentarsi ha mandato un messaggio forte e chiaro: “Penso che quest’anno dormirò tanto, tanto, scordati di me caro GF”.