A volte ritornano a "C’è Posta per Te": Belen e Stefano testimoni di nozze per Gabriele, il fratello di Amedeo del duo comico Pio e Amedeo. La prima storia della quarta puntata del people show condotto da Maria De Filippi, ogni sabato su Canale 5, è dedicata a Pio e Amedeo e al fratello Gabriele, già ospite una anno fa quando ottenne da Mario Balotelli una macchina. Gabriele ha una mano offesa e fatica a trovare lavoro perché come ha rivelato Amedeo “i datori di lavoro fanno i furbi”.

Gabriele è a "C’è Posta per Te" per chiedere alla fidanzata Giorgia di sposarlo, ma servono le bomboniere, la cucina e le fedi. Chi può aiutarli se non Belen Rodriguez e Stefano De Martino, gli Al Bano e Romina degli anni 2000? La coppia, fighissima per l'occasione, entra in studio e Maria De Filippi dà due affettuosi buffetti sulla guancia al suo ex allievo - oggi conduttore in rampa di lancio - segno di un rapporto di stima mai incrinato a dispetto delle voci di corridoio. Il duo comico è particolarmente ispirato e le battute sono spiritose, Belen e Stefano aprono la busta e Gabriele chiede loro di fare da testimone di nozze. De Martino ironizza subito: “Ma perché si vuole sposare?!”, mentre Belen, che sogna le nozze bis, è bellissima e accondiscendente: “Sì, io accetto”. Ma il siparietto surreale è solo all’inizio: stacchetto musicale di “Ok, il prezzo è giusto” e ingresso della cucina e del venditore che piazza l’ambiente per 9.500 euro, lavastoviglie e freezer compresi. Amedeo precisa: “Voglio i fuochi a induzione perché con la corrente siamo attaccati alla signora a fianco”.

De Martino cincischia, Pio e Amedeo pungono: “Stai facendo una figura di me**a davanti a tutta Italia, capisco che alla Rai pagano meno però sei un taccagno” e Stefano mette la firma. Le bomboniere vanno via come il pane a soli 2900 euro “tanto è Belen che decide e amministra” dice ridendo l’ex ballerino. L’argentina è romantica e dice sì anche alle fedi da 5.400 euro. Nella caciara generale, Amedeo ricorda che il fratello ha un problema alla mano, Stefano fraintende e commette una gaffe pensando a una battuta salace su Belen. Attimi di caos, poi il comico esce dall’imbarazzo in modo poco elegante: “Ah ma l’altra mano ha i calli per colpa di Belen”. Finalmente entra la fidanzata Giorgia, Maria De Filippi consegna le chiavi del programma a De Martino: “Fai tu, presenta” e il giovane conduttore spoilera peggio di Mara Venier: “Devi sapere che il matrimonio…”. La De Filippi sbotta: “Nooo, ma nooo”, Belen ride a crepapelle: “Non mi credono quando dico che lui è così” e il pubblico scoppia in una fragorosa risata. Ma è tutto bene quel che finisce bene: Giorgia accetta la proposta di matrimonio e Maria saluta Pio e Amedeo: “Ciao cialtroni!”.