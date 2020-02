Amici (mica tanto), Romina deride Al Bano. E lui si vendica

Battibecco velenoso tra Al Bano e Romina Power ad "Amici19", lo show di e con Maria De Filippi in onda ogni venerdì su Canale 5. Al Bano e Romina sono stati ospiti della prima puntata e hanno intonato "Felicità" insieme ai professori della scuola di Amici. Al termine dell'esibizione, Romina si è avvicinata all'ex marito e lo ha stuzzicato: "Al Bano stasera ti sei dimenticato una cosa...la sciarpetta copri pancia". La battuta non è piaciuta al leone di Cellino San Marco che un po' piccato ha indicato il kaftano bianco dell'ex moglie e ha replicato: "Eh la porti te, l'indossi te!". Romina voleva esser spiritosa, ma l'ironia non è stata colta, anzi è stata rispedita al mittente con un boomerang.